WYMT Food City Mountain Basketball Girls Awards

HAZARD, Ky. (WYMT) - Here is the list of girls awards from the 2023 WYMT Food City Mountain Basketball Classic.

WYMT Food City Mountain Basketball Classic 2023 MVP:

Kylie Clem - CORBIN

2023 Girls All-Tournament team:

Kyra McAlarnis - PERRY CENTRAL

Faith Pollard - KNOTT CENTRAL

Carly Smith - OWSLEY COUNTY

Laken Williams - MARTIN COUNTY

Abby Gilbert - JACKSON COUNTY

Annslee Nichols - JACKSON COUNTY

Halle Collins - KNOX CENTRAL

Zoey Hamilton - KNOX CENTRAL

Brooke Nichelson - NORTH LAUREL

Chloe McKnight - NORTH LAUREL

Haley Combs - NORTH LAUREL

Kallie Housley - CORBIN

Bailey Stewart - CORBIN

Darcie Anderson - CORBIN

Tony Turner 110% Award - Girls:

Kaylee Gibson - KNOTT CENTRAL

2023 Sportsmanship Award:

Gracie McKnight - NORTH LAUREL

Coach Wayne Martin Leadership Scholarship Award:

Carly Smith - OWSLEY COUNTY

Kaylee Gibson - KNOTT CENTRAL

6th Man Award:

Mahayla Jordan - CORBIN

