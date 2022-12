High School Scoreboard - December 28, 2022

HAZARD, Ky. (WYMT) - The WGM Holiday Classic and more tournaments are underway as 2022 comes to a close.

BOYS’ BASKETBALL

Lincoln County 66, Perry County Central 54, Ashland Invitational Tournament

Barbourville 55, Grace Christian Academy (Tenn.), 36, Bill Perkins Holiday Classic

Newport Central Catholic 94, Lee County 90 (overtime), Bill Perkins Holiday Classic

Williamsburg 80, First Baptist Academy (Tenn.) 52, Bill Perkins Holiday Classic

Johnson Central 59, Cane Bay (S.C.) 51, Carolina Invitational

Metairie Park Country Day (La.) 58, Lawrence County 48, Carolina Invitational

Jenkins 64, Phelps 33, Cavalier Christmas Classic

Middlesboro 88, Claiborne (Tenn.) 51, Chain Rock Classic

Pineville 64, Cumberland Gap (Tenn.) 20, Chain Rock Classic

Prestonsburg 59, Jackson County 56, Chain Rock Classic

Harlan 82, Bishop Brossart 43, Dan Swartz Classic

Boyle County 72, Knox Central 41, Ellis Trucking Christmas Classic

Rockcastle County 66, Washington County 56, Ellis Trucking Christmas Classic

Newport 69, Bell County 50, Grace Health Cumberland Falls Invitational

Doss 73, Whitley County 72, Grace Health Cumberland Falls Invitational

Avon (Ind.) 50, Magoffin County 43, Mountain Schoolboy Classic

Betsy Layne 71, Breathitt County 60, Mountain Schoolboy Classic

Bethlehem 80, Cordia 9, Railroad Classic

East Carter 74, Oneida Baptist Institute 59, Railroad Classic

Estill County 78, Menifee County 63, Railroad Classic

Paintsville 72, Jackson City 41, Railroad Classic

Pikeville 76, Franklin Road Academy (Tenn.) 45, Smoky Mountain Christmas Classic

Harlan County 61, Soddy Daisy (Tenn.) 45 Smoky Mountain Winter Classic

Metcalfe County 69, Grundy (Va.) 65, Smoky Mountain Winter Classic

Southwestern 90, Riverdale (Tenn.) 79 (triple overtime), Trojan Hoops Holiday Classic

North Oldham 81, North Laurel 67, White, Greer & Maggard Holiday Classic

Morgan County 71, Knott County Central 51

GIRLS’ BASKETBALL

Boyle County 69, Clay County 35, Berea Holiday Classic

Corbin 66, Floyd Central 64, Berea Holiday Classic

Madison Central 67, Harlan 35, Berea Holiday Classic

Perry County Central 62, Jackson County 58, Berea Holiday Classic

Cane Bay (S.C.) 53, Johnson Central 51, Carolina Invitational

Lawrence County 65, T.L. Hanna (S.C.) 58, Carolina Invitational

Harlan County 59, Middlesboro 26, Chain Rock Classic

Pineville 66, John Hardin 62, Chain Rock Classic

Paintsville 63, Fleming County 33, City Between the Lakes Christmas Classic

Ridgeview (Va.) 58, Estill County 32, City Between the Lakes Christmas Classic

Madison Southern 58, Prestonsburg 30, Daytona Beach Sunshine Classic

Rockcastle County 57, South Warren 48, FirstBank Holiday Bash

White County (Tenn.) 67, Leslie County 32, Hilton Sandestin Beach Blowout

Clarkrange (Tenn.) 50, Somerset 44, Innisfree Hotels Pensacola Beach Tournament

Meade County 62, Jefferson (Ga.) 36, Innisfree Hotels Pensacola Beach Tournament

Belfry 55, Hazard 44, Mountain Schoolboy Classic

Carroll County 62, Lexington Christian 44, Pam Browning Classic

Scott 52, Letcher County Central 43, Pam Browning Classic

Portsmouth (Ohio) 67, Magoffin County 26, Ryan Keeton ExP Realty Ohio River Classic

Shelby Valley 57, East Carter 51, Ryan Keeton ExP Realty Ohio River Classic

Bell County 56 vs. Travelers Rest (S.C.) 27, Smoky Mountain Christmas Classic

Creek Wood (Tenn.) 53, Southwestern 42, Smoky Mountain Christmas Classic

Houston County (Tenn.) 63, Owsley County 54, Smoky Mountain Christmas Classic

Wolfe County 44, Grundy (Va.) 42, Smoky Mountain Christmas Classic

East Ridge 61, June Buchanan 48

Lewis County 51, Bracken County 33

Pike County Central 54, Breathitt County 48

Copyright 2022 WYMT. All rights reserved.