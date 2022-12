High School Scoreboard - December 27, 2022

HAZARD, Ky. (WYMT) - The WGM Holiday Classic and more tournaments are underway as 2022 comes to a close.

BOYS’ BASKETBALL

Pulaski County 90, Seabreeze (Fla.) 51, Daytona Beach Sunshine Classic

South Laurel 48, Hialeah (Fla.) 29, Daytona Beach Sunshine Classic

Corbin 76, Bell County 54, Grace Health Cumberland Falls Invitational

Chilhowie (Va.) 49, Shelby Valley 48, Powell Valley National Bank Holiday Classic

Leslie County 57, Cornerstone Christian 25, Ray Zellar Christmas Classic

North Laurel 71, Campbell County 56, White, Greer & Maggard Holiday Classic

Clay County 78, Cumberland County 61

Somerset 80, Logan County 46

Wolfe County 69, Somerset Christian School 62

GIRLS’ BASKETBALL

Berea 40, Clay County 38, Berea Holiday Classic

Corbin 79, Pleasure Ridge Park 45, Berea Holiday Classic

Floyd Central 51, Tates Creek 43, Berea Holiday Classic

Harlan 70, Eastern 35, Berea Holiday Classic

Jackson County 61, Paul Laurence Dunbar 38, Berea Holiday Classic

Perry County Central 64, Ballard 55, Berea Holiday Classic

Martin County 70, Atlantic (Fla.) 16, Daytona Beach Sunshine Classic

Pulaski County 67, Master’s Academy (Fla.) 41, Daytona Beach Sunshine Classic

Science Hill (Tenn.) 46, Prestonsburg 30, Daytona Beach Sunshine Classic

Leslie County 67, Forsyth Central (Ga.) 21, Hilton Sandestin Beach Blowout

York Institute (Tenn.) 48, Somerset 31, Innisfree Hotels Pensacola Beach Tournament

Letcher County Central 60, Gallatin County 35 Pam Browning Classic

Copyright 2022 WYMT. All rights reserved.