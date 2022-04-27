Drug Take Back Day locations in Kentucky
Published: Apr. 27, 2022 at 6:34 PM EDT|Updated: 1 hour ago
KENTUCKY (WYMT) - Below is a list of locations you can take your unused medications for Drug Take Back Day in Kentucky.
- ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT/COMMUNITY CENTER
- HANCOCK COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DALE BOZARTH/TOM MYERS
- ASHLAND KY POLICE DEPARTMENT
- BARBOURVILLE POLICE DEPARTMENT
- KNOX COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- BARDSTOWN POLICE DEPARTMENT
- BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE - WARREN COUNTY SHERIFFIN FRONT OF GREENWOOD HIGH SCHOOL
- BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE KENTUCKY STATE POLICE - POST 3
- BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE BOWLING GREEN POLICE DEPARTMENT
- BRACKEN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, BRACKEN COUNTY FISCAL COURTHOUSE
- OLDHAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE, LAGRANGE FIRE DEPARTMENT STATION 2
- BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFIC, EBOONE COUNTY KY SHERIFF
- TRIGG COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- KENTUCKY STATE POLICE - POST 5
- HARRISON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- DANVILLE CITY POLICE DEPARTMENT/CITY HALL
- KENTUCKY STATE POLICE POST 6
- KENTUCKY STATE POLICE POST 4 ELIZABETHTOWN
- LYON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- EMINENCE POLICE DEPARTMENT
- ERLANGER POLICE DEPARTM
- FLEMINGSBURG POLICE DEPARTMEN - NEW LOCATION. OFFICE HOURS: M-F 8AM-4:30PM
- FLORENCE POLICE DEPARTMENT
- KROGER PHARMACY FLORENCE
- FORT THOMAS, KENTUCKY POLICE DEPARTMENT
- KENTUCKY STATE UNIVERSITY POLICE
- KENTUCKY STATE POLICE POST 1
- FRANKFORT POLICE DEPARTMENT, FRANKLIN COUNTY HEALTH DEPARTMENT
- GLASGOW POLICE DEPARTMENT WALMART SUPERCENTER
- KENTUCKY STATE POLICE POST 10
- HARLAN POLICE DEPARTMENT
- MERCER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- KENTUCKY STATE POLICE POST 13
- HIGHLAND HEIGHTS POLICE DEPARTMENT
- JACKSON POLICE DEPARTMENT
- JAMESTOWN POLICE DEPT.
- JEFFERSONTOWN POLICE DEPARTMENT
- OLDHAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- LEITHCHFIELD POLICE DEPARTMENT
- LEXINGTON POLICE DEPARTMENT
- LIBERTY POLICE DEPARTMENT
- LONDON POLICE DEPARTMENT
- KENTUCKY STATE POLICE POST 11
- UNITE TASK FORCE, OPERATION UNITE - BY APPOINTMENT
- JEFFERSON COUNTY SHERIFF’S OFFICE, ELKS LODGE #8
- MADISONVILLE POLICE DEPARTMENT
- HOPKINS COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- MIDDLESBORO POLICE DEPARTMENT
- MONTICELLO POLICE DEPARTMENT, MONTICELLO FIRE DEPARTMENT
- ROWAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
- MOUNT STERLING POLICE DEPARTMENT
- WALMART, CITY OF MOUNT STERLING
- NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY
- NICHOLASVILLE POLICE DEPARTMENT
- OWINGSVILLE POLICE DEPARTMENT
- PADUCAH POLICE DEPARTMENT, MERCY HEALTH-PADUCAH MEDICAL PAVILION
- PARIS POLICE DEPARTMENT
- KENTUCKY STATE POLICE POST 9 PIKEVILLE
- KENTUCKY STATE POLICE POST 7
- RICHMOND POLICE DEPARTMENT
- SHELBY COUNTY CORONER OFFICE, SHELBY COUNTY FISCAL COURT PARKING LOT
- SHELBY COUNTY CORONER OFFICE
- CAMPBELL COUNTY POLICE - SILVER GROVE
- PULASKI COUNTY DETENTION CENTER
- PULASKI COUNTY CORONER’S OFFICE
- PULASKI COUNTY SHERIFF’S OFFICE
Copyright 2022 WYMT. All rights reserved.