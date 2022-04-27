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Drug Take Back Day locations in Kentucky

(Submitted photo)
By Ethan Sirles
Published: Apr. 27, 2022 at 6:34 PM EDT|Updated: 1 hour ago
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KENTUCKY (WYMT) - Below is a list of locations you can take your unused medications for Drug Take Back Day in Kentucky.

  • ALEXANDRIA POLICE DEPARTMENT/COMMUNITY CENTER
  • HANCOCK COUNTY SHERIFF’S DEPARTMENT DALE BOZARTH/TOM MYERS
  • ASHLAND KY POLICE DEPARTMENT
  • BARBOURVILLE POLICE DEPARTMENT
  • KNOX COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • BARDSTOWN POLICE DEPARTMENT
  • BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE - WARREN COUNTY SHERIFFIN FRONT OF GREENWOOD HIGH SCHOOL
  • BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE KENTUCKY STATE POLICE - POST 3
  • BOWLING GREEN-WARREN COUNTY DRUG TASK FORCE BOWLING GREEN POLICE DEPARTMENT
  • BRACKEN COUNTY SHERIFF’S OFFICE, BRACKEN COUNTY FISCAL COURTHOUSE
  • OLDHAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE, LAGRANGE FIRE DEPARTMENT STATION 2
  • BOONE COUNTY SHERIFF’S OFFIC, EBOONE COUNTY KY SHERIFF
  • TRIGG COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • KENTUCKY STATE POLICE - POST 5
  • HARRISON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • DANVILLE CITY POLICE DEPARTMENT/CITY HALL
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 6
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 4 ELIZABETHTOWN
  • LYON COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • EMINENCE POLICE DEPARTMENT
  • ERLANGER POLICE DEPARTM
  • FLEMINGSBURG POLICE DEPARTMEN - NEW LOCATION. OFFICE HOURS: M-F 8AM-4:30PM
  • FLORENCE POLICE DEPARTMENT
  • KROGER PHARMACY FLORENCE
  • FORT THOMAS, KENTUCKY POLICE DEPARTMENT
  • KENTUCKY STATE UNIVERSITY POLICE
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 1
  • FRANKFORT POLICE DEPARTMENT, FRANKLIN COUNTY HEALTH DEPARTMENT
  • GLASGOW POLICE DEPARTMENT WALMART SUPERCENTER
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 10
  • HARLAN POLICE DEPARTMENT
  • MERCER COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 13
  • HIGHLAND HEIGHTS POLICE DEPARTMENT
  • JACKSON POLICE DEPARTMENT
  • JAMESTOWN POLICE DEPT.
  • JEFFERSONTOWN POLICE DEPARTMENT
  • OLDHAM COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • LEITHCHFIELD POLICE DEPARTMENT
  • LEXINGTON POLICE DEPARTMENT
  • LIBERTY POLICE DEPARTMENT
  • LONDON POLICE DEPARTMENT
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 11
  • UNITE TASK FORCE, OPERATION UNITE - BY APPOINTMENT
  • JEFFERSON COUNTY SHERIFF’S OFFICE, ELKS LODGE #8
  • MADISONVILLE POLICE DEPARTMENT
  • HOPKINS COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • MIDDLESBORO POLICE DEPARTMENT
  • MONTICELLO POLICE DEPARTMENT, MONTICELLO FIRE DEPARTMENT
  • ROWAN COUNTY SHERIFF’S OFFICE
  • MOUNT STERLING POLICE DEPARTMENT
  • WALMART, CITY OF MOUNT STERLING
  • NORTHERN KENTUCKY UNIVERSITY
  • NICHOLASVILLE POLICE DEPARTMENT
  • OWINGSVILLE POLICE DEPARTMENT
  • PADUCAH POLICE DEPARTMENT, MERCY HEALTH-PADUCAH MEDICAL PAVILION
  • PARIS POLICE DEPARTMENT
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 9 PIKEVILLE
  • KENTUCKY STATE POLICE POST 7
  • RICHMOND POLICE DEPARTMENT
  • SHELBY COUNTY CORONER OFFICE, SHELBY COUNTY FISCAL COURT PARKING LOT
  • SHELBY COUNTY CORONER OFFICE
  • CAMPBELL COUNTY POLICE - SILVER GROVE
  • PULASKI COUNTY DETENTION CENTER
  • PULASKI COUNTY CORONER’S OFFICE
  • PULASKI COUNTY SHERIFF’S OFFICE

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