Basketball scores from the mountains and beyond

HAZARD, Ky. (WYMT) - All “A” tournaments and more heat up this week in high school basketball.

BOYS PREP BASKETBALL

Augusta 63, Pendleton Co. 40

Bath Co. 81, Powell Co. 64

Boyd Co. 83, Fairview 43

Bracken Co. 75, Campbell Co. 73

Butler Co. 64, Apollo 61

Conner 71, Cov. Holy Cross 69

Corbin 74, Whitley Co. 60

Crittenden Co. 60, Lyon Co. 43

Danville 70, Southwestern 63

Dayton 77, Heritage Christian Academy 55

Dixie Heights 56, St. Henry 37

East Ridge 76, Jenkins 39

Elizabethtown 68, Meade Co. 46

Elliott Co. 45, Greenup Co. 41

Frederick Douglass 67, Lex. Sayre 55

George Rogers Clark 89, Paris 21

Glasgow 51, Taylor Co. 50

Grant Co. 80, Henry Co. 59

Great Crossing 79, Frankfort 57

Greenwood 67, South Warren 60

IHS 48, LaRue Co. 46

Jackson Co. 101, Pineville 86

John Hardin 93, Central Hardin 82

Lex. Paul Dunbar 70, Madison Central 53

Lloyd Memorial 66, Beechwood 48

Lou. Ballard def. Lou. Ky. Country Day, forfeit

Lou. Fairdale 59, Lou. Valley 41

Lou. Fern Creek 57, Bullitt East 47

Lou. St. Xavier 77, Lou. Brown 35

Lou. Trinity 79, Highlands Latin 28

Lou. Waggener def. Lou. Atherton, forfeit

Lou. Western 63, Lou. DeSales 60

Ludlow 73, Bellevue 59

Lynn Camp 66, McCreary Central 63

Madisonville-North Hopkins 86, Dawson Springs 38

Martin County 84, Tolsia, W.Va. 49

Mason Co. 83, Ryle 46

Mayfield 57, Ballard Memorial 55

Mercer Co. 78, Model 47

Middlesboro 65, Williamsburg 63

North Oldham 53, Lou. Eastern 39

Ohio Co. 62, Grayson Co. 37

Paintsville 71, Magoffin Co. 56

Pikeville 64, Harlan 60

Pulaski Co. 51, Lincoln Co. 46

RULH, Ohio 68, St. Patrick 40

Rockcastle Co. 68, Somerset 56

Russell 55, East Carter 34

Scott Co. 73, Bourbon Co. 45

Shelby Valley 69, Prestonsburg 37

South Laurel 57, Knox Central 48

South Oldham 83, Shelby Co. 73, OT

St. Mary 49, Graves Co. 47

Teays Valley Christian, W.Va. 77, Rose Hill Christian 34

Thomas Nelson def. North Hardin Christian, forfeit

Todd Co. Central 59, Foundation Christian 12

Warren Central 91, Bowling Green 69

Wayne Co. 77, Somerset Christian 63

West Carter 70, Morgan Co. 59

All A Classic

3rd Region

Owensboro Catholic 80, Whitesville Trinity 61

Class 2A Sectional Tournament

Paducah Tilghman 88, Union Co. 60

Webster Co. 54, Trigg Co. 51, OT

GIRLS PREP BASKETBALL

Bullitt East 85, Lou. Fern Creek 22

Butler Co. 44, Russellville 33

Campbellsville 48, Caverna 38

Christian Fellowship 79, Fulton City 64

Corbin 67, Whitley Co. 63

Crittenden Co. 60, Lyon Co. 44

Dixie Heights 83, Holmes 48

Fairview 49, Adams County Christian, Ohio 21

Fulton Co. 55, Hickman Co. 43

Garrard Co. 52, Boyle Co. 22

George Rogers Clark 50, Paris 31

Great Crossing 65, Frankfort 29

Greenwood 64, South Warren 57

Hart Co. 54, North Hardin 43

Henry Co. 51, Highlands Latin 13

Huntington, W.Va. 78, Pikeville 50

Johnson Central 67, Perry Co. Central 50

Lex. Tates Creek 74, Woodford Co. 59

Lou. Assumption 56, Lou. Brown 8

Lou. Central 62, Lou. Presentation 9

Lou. Fairdale 75, Lou. Valley 43

Lou. Male 72, Lou. Eastern 53

Lou. Mercy 56, Whitefield Academy 37

Lou. Portland Christian def. Lou. Shawnee, forfeit

Madison Southern 52, Frederick Douglass 41

Madisonville-North Hopkins 74, Dawson Springs 30

McCracken County 56, Marshall Co. 34

Menifee Co. 64, Powell Co. 53

Mercer Co. 60, Lincoln Co. 48

Metcalfe Co. 45, Green Co. 43

Morgan Co. 59, Raceland 39

Newport 58, Cin. Aiken, Ohio 18

North Bullitt 63, Lou. Moore 42

Pendleton Co. 44, Grant Co. 39

Pickett County, Tenn. 64, Clinton Co. 50

Russell Co. 52, Wayne Co. 35

Somerset 41, Rockcastle Co. 40

South Laurel 56, Harlan Co. 35

Taylor Co. 60, LaRue Co. 39

Teays Valley Christian, W.Va. 58, Rose Hill Christian 53

All A Classic

8th Region

Gallatin Co. 51, Trimble Co. 46

Walton-Verona 44, Williamstown 33

9th Region

Beechwood 54, Bellevue 31

Ludlow 47, St. Henry 41

13th Region

Harlan 84, Oneida Baptist 13

15th Region

Pikeville 64, Paintsville 50

Prestonsburg 65, East Ridge 37

Class 2A Sectional Tournament

Lawrence Co. 65, Belfry 55

Lou. Christian Academy 68, Nelson Co. 55

Union Co. 58, Paducah Tilghman 47

