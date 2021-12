Saturday night scores from high school basketball

HAZARD, Ky. (WYMT) - Another week of basketball across Kentucky comes to an end.

BOYS PREP BASKETBALL

Adair Co. 60, Russellville 57

Beth Haven 91, Heritage Christian Academy 65

Boyd Co. 64, Henderson Co. 35

Campbellsville 69, Bethlehem 42

Carlisle Co. 72, Ballard Memorial 48

Cordia 82, Middlesboro 65

Cov. Holy Cross 87, Ryle 83

Elliott Co. 86, Ironton, Ohio 64

Ev. Reitz, Ind. 59, McCracken County 53

Floyd Central 64, Morgan Co. 44

Gallatin Co. 67, Anderson Co. 65

Grace Christian - Franklin, Tenn. 66, McLean Co. 47

Grant Co. 61, Garrard Co. 49

Greenup Co. 51, S. Point, Ohio 41

Hazard 72, Powell Co. 54

IMG Academy-Blue, Fla. 75, Lou. Ballard 61

Lex. Christian 53, Lex. Lafayette 42

Lex. Tates Creek 72, Franklin Co. 44

Lloyd Memorial 62, Bracken Co. 55

Lou. Christian Academy 87, South Oldham 79

Lou. Doss 75, Ev. Bosse, Ind. 62

Lou. Male 103, Belfry 81

Madison Central 66, Knox Central 63

Menifee Co. 83, Jenkins 69

Murray 72, Apollo 43

Nicholas Co. 55, Villa Madonna 35

Owensboro Catholic 50, Butler Co. 48

Paducah Tilghman 88, Mounds Meridian, Ill. 52

Robertson County 68, Fairview 63

Shelby Valley 77, Pendleton Co. 48

St. Henry 66, Montgomery Co. 46

St. Mary 73, Livingston Central 67

St. Patrick 60, Hillsboro Christian Academy, Ohio 28

Walton-Verona 92, Trimble Co. 49

West Jessamine 75, Somerset 55

Whitley Co. 53, Lewis Co. 41

GIRLS PREP BASKETBALL

Berea 70, Raceland 41

Bracken Co. 50, Boone Co. 34

Carlisle Co. 56, Trigg Co. 51

Cooper 56, Madisonville-North Hopkins 31

Cov. Holy Cross 76, Lou. Holy Cross 38

Cumberland Co. 49, Lou. Southern 20

Cumberland Co. 53, Lou. Ballard 38

Dixie Heights 74, Montgomery Co. 58

East Jessamine 68, Woodford Co. 56

East Ridge 57, Phelps 28

Fairview 37, Cordia 29

Frankfort 74, Carroll Co. 62

Garrard Co. 56, Estill Co. 46

George Rogers Clark 69, Boyd Co. 34

Graves Co. 56, Vienna, Ill. 39

Greenup Co. 46, S. Point, Ohio 31

Harlan 64, Lincoln Co. 58

Henry Co. 39, Lynn Camp 35

Johnson Central 50, Magoffin Co. 26

Lex. Lafayette 50, Pulaski Co. 48

Lexington Catholic 68, Nicholas Co. 36

Logan Co. 62, University Heights 16

Lou. Assumption 70, Marion Co. 46

Lou. Atherton 27, Lou. Waggener 26

Lou. Atherton 37, IHS 27

Lou. Ballard 67, Lou. Southern 13

Lou. Brown 32, Lou. Western 21

Lou. Doss 44, IHS 39

Lou. Fern Creek 71, Lou. Moore 46

Lou. Jeffersontown 39, Lou. Fairdale 27

Lou. Ky. Country Day 35, Highlands Latin 12

Lou. Mercy 75, Lex. Paul Dunbar 49

Lou. Portland Christian 60, LKY (Louisville) 19

Lou. Seneca 60, Lou. Valley 20

Lyon Co. 58, Christian Co. 51

Madison Central 51, Boyle Co. 40

Model 58, Eminence 12

Newport 54, June Buchanan 30

North Laurel 79, Campbell Co. 58

Oldham County 68, Floyd Central 43

Paducah Tilghman 66, Mounds Meridian, Ill. 62

Pikeville 70, Jenkins 22

Rockcastle Co. 71, Middlesboro 49

Simon Kenton 75, Lou. Butler 64

South Laurel 80, Scott Co. 47

South Oldham 73, Shelby Co. 51

Southwestern 55, South Warren 38

St. Henry 61, Bourbon Co. 48

Taylor Co. 44, Lynn Camp 28

Taylor Co. 59, Henry Co. 26

Tug Valley, W.Va. 49, Lewis Co. 40

Union Co. 56, Hopkinsville 40

Villa Madonna 26, Calvary Christian 15

Webster Co. 42, Ev. Central, Ind. 36

West Carter 64, Lou. Pleasure Ridge Park 51

