Tuesday night basketball scores from across the Commonwealth

HAZARD, Ky. (WYMT) - The basketball season continues to heat up across the state.

BOYS PREP BASKETBALL

Ashland Blazer 85, Fairview 35

Barren Co. 71, Caverna 49

Bath Co. 69, Fleming Co. 64

Betsy Layne 79, Phelps 35

Bowling Green 61, Christian Co. 59

Boyd Co. 70, Lewis Co. 54

Boyle Co. 65, Rockcastle Co. 50

Bracken Co. 81, Pendleton Co. 53

Clinton Co. 62, Cumberland Co. 40

Cooper 64, Ryle 55

Cov. Catholic 87, Cov. Holy Cross 40

Dixie Heights 74, Simon Kenton 49

Edmonson Co. 73, Allen Co.-Scottsville 48

Elliott Co. 70, Morgan Co. 53

Fulton Co. 58, South Fulton, Tenn. 27

George Rogers Clark 84, Harrison Co. 46

Glasgow 63, Monroe Co. 41

IHS 65, Shelby Co. 61

Jackson Co. 66, Oneida Baptist 54

LaRue Co. 72, Green Co. 43

Lex. Henry Clay 55, Lou. Eastern 46

Lincoln Co. 60, West Jessamine 42

Lou. Ballard 88, Lou. Butler 39

Lou. Christian Academy 105, Lou. Seneca 88

Lou. Fairdale 65, Lou. Holy Cross 52

Lou. Jeffersontown 69, Lou. Trinity 49

Lou. Male 81, Lou. Fern Creek 66

Lou. Pleasure Ridge Park 87, Lou. DeSales 86

Lou. Southern 63, Bullitt Central 39

Lou. Waggener 64, Highlands Latin 33

Lou. Western 83, Lou. Doss 75, 2OT

Lyon Co. 78, Trigg Co. 55

Madison Central 70, Madison Southern 55

Mason Co. 87, Holmes 60

Metcalfe Co. 82, Russell Co. 66

Murray 46, Marshall Co. 31

North Oldham 76, Walton-Verona 68, OT

Owensboro 67, Ev. Central, Ind. 65

Paris 76, Nicholas Co. 65

Russell 65, West Carter 51

Scott Co. 74, Frederick Douglass 67

Todd Co. Central 49, Grayson Co. 43

Webster Co. 72, Hopkinsville 58

Whitesville Trinity 92, Apollo 81

Williamstown 75, Carroll Co. 64

GIRLS PREP BASKETBALL

Allen Co.-Scottsville 43, Edmonson Co. 39

Anderson Co. 74, Shelby Co. 14

Apollo 45, Union Co. 34

Bath Co. 57, Fleming Co. 55

Beth Haven 79, Lou. Valley 64

Bowling Green 66, Christian Co. 33

Boyle Co. 43, Rockcastle Co. 38

Bullitt Central 73, Lou. Southern 18

Bullitt East 53, Whitefield Academy 28

Crittenden Co. 61, Webster Co. 45

Danville Christian 59, Model 33

Great Crossing 68, Walton-Verona 44

Henderson Co. 51, Ev. Mater Dei, Ind. 23

Lex. Lafayette 64, Lex. Tates Creek 49

Lexington Catholic 57, Lex. Christian 36

Lou. Christian Academy 59, Lou. Butler 45

Lou. Doss 33, Lou. Western 20

Lou. Eastern 60, South Oldham 58

Lou. Presentation 65, IHS 22

Lou. Sacred Heart 90, Highlands Latin 6

Lyon Co. 69, Trigg Co. 61

Marshall Co. 57, Murray 23

Mason Co. 42, Pendleton Co. 31

Metcalfe Co. 51, Russell Co. 29

Monroe Co. 51, Glasgow 42

Nelson Co. 55, Thomas Nelson 37

Newport 53, Cin. Aiken, Ohio 26

North Bullitt 52, Lou. Atherton 18

North Laurel 55, Madison Southern 43

Owen Co. 58, Gallatin Co. 13

Pikeville 64, Paintsville 47

Ryle 57, Cooper 50

South Fulton, Tenn. 57, Fulton Co. 21

West Jessamine 84, Garrard Co. 79

