Basketball scores from across the bluegrass state

HAZARD, Ky. (WYMT) - Boys and girls across the state played on Friday night as the season continues to build.

GIRLS PREP BASKETBALL

Bath Co. 63, Model 39

Beechwood 37, Lou. Ky. Country Day 26

Bullitt East 73, Southwestern 61

Campbell Co. 62, Lloyd Memorial 45

Dixie Heights 61, Owen Co. 56, OT

Floyd Central def. Hazard, forfeit

Franklin Co. 94, Scott Co. 74

Frederick Douglass 62, Lex. Bryan Station 48

Garrard Co. 61, Western Hills 22

Great Crossing 74, Simon Kenton 70

Greenup Co. 51, Ravenswood, W.Va. 48

Harlan 66, Lynn Camp 19

Henderson Co. 64, Mount Vernon, Ill. 33

Lex. Christian 54, Rose Hill Christian 46

Lex. Henry Clay 62, Lex. Paul Dunbar 52

Logan Co. 48, Daviess Co. 43

Lou. Assumption 69, Nelson Co. 51

Lou. Christian Academy 48, Archbishop Spalding, Md. 40

Lou. Mercy 84, North Oldham 44

Marshall Co. 43, Benton, Ill. 23

Meade Co. 55, Owensboro 31

Newport 52, Lou. Valley 29

Notre Dame 62, Ursuline Academy, Ohio 48

Oldham County 44, Lou. Ballard 43

Silver Creek, Ind. 66, Lou. Central 49

South Oldham 67, John Hardin 58

St. Henry 52, Nicholas Co. 29

Tolsia, W.Va. 67, Phelps 24

West Jessamine 62, McCreary Central 32

BOYS PREP BASKETBALL

Bath Co. 76, Rose Hill Christian 56

Boyle Co. 60, South Oldham 52

Chapmanville, W.Va. 51, East Ridge 47

Edmonson Co. 59, Campbellsville 50

Estill Co. 75, Berea 50

Fairview 74, Nicholas Co. 58

Grace Christian, Tenn. 62, Pineville 57

Great Crossing 68, Scott Co. 53

Greenup Co. 68, Pendleton Co. 64

Harlan 76, Breathitt Co. 70

Heritage Christian Academy 78, Lou. Brown 57

Highlands 85, Lou. DeSales 80

IHS 61, Lou. Collegiate 59

Indpls Cathedral, Ind. 91, Cov. Catholic 81

Jackson Co. 75, Owsley Co. 47

Lou. Butler 81, North Hardin 47

Lou. Christian Academy 40, Marion Co. 28

Lou. DuPont Manual 93, Lou. Valley 55

Lou. Eastern 65, Lou. Fairdale 48

Lou. Fern Creek 61, Lou. Trinity 59

Lou. Holy Cross 83, Henry Co. 57

Lou. Jeffersontown 64, Floyd Central, Ind. 59, OT

Lou. Pleasure Ridge Park 92, Elizabethtown 47

Lou. St. Xavier 76, Central Hardin 52

North Oldham 68, Lou. Western 65

Oldham County 76, Lou. Moore 54

Owensboro 92, Heritage Hills, Ind. 74

Paintsville 73, Knott Co. Central 51

Pulaski Co. 82, East Jessamine 59

Shelby Valley 64, Johnson Central 53

South Laurel 53, Frederick Douglass 46

Southwestern 48, Allen Co.-Scottsville 46

Spencer Co. 72, Williamstown 61

Trinity Christian 64, St. Patrick 56

West Jessamine 72, Lex. Christian 65

Woodford Co. 86, Bourbon Co. 70

