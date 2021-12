Friday night high school basketball scores from across Kentucky

HAZARD, Ky. (WYMT/AP) - While most were focused on football state championship games in Lexington, there were also several teams getting their seasons started on the hardwood.

Girls Scores:

Barren Co. 49, Elizabethtown 31

Bethlehem 62, Nelson Co. 50

Boyd Co. 51, Bishop Brossart 31

Bracken Co. 57, Augusta 34

Breckinridge Co. 55, Lou. Mercy 53

Buckhorn 64, Oneida Baptist 26

Bullitt Central 81, Western Hills 38

Butler Co. 44, Logan Co. 40

Casey Co. 37, Campbellsville 35

Christian Fellowship 68, Fulton Co. 43

Cooper 58, Highlands 22

Corbin 53, Southwestern 40

Cov. Holy Cross 61, Lexington Catholic 38

Crittenden Co. 56, Livingston Central 36

Cumberland Co. 53, Warren East 44

Elliott Co. 64, East Carter 38

Estill Co. 66, Lee Co. 48

Franklin Co. 55, Webster Co. 32

Franklin-Simpson 61, Clinton Co. 41

Frederick Douglass 59, Scott Co. 57

Garrard Co. 70, Taylor Co. 44

Grant Co. 59, Boone Co. 31

Green Co. 56, Adair Co. 47

Hart Co. 61, Caverna 36

Hopkins Co. Central 57, Union Co. 51

IHS 43, Lou. Southern 32

Lex. Paul Dunbar 58, Great Crossing 51

Lou. Christian Academy 61, Owen Co. 54

Lou. Eastern 53, Shelby Co. 46

Lou. Fairdale 53, Lou. Western 25

Lou. Fern Creek 61, Lou. Valley 12

Lou. Pleasure Ridge Park 58, Lou. Jeffersontown 9

Lou. Portland Christian 72, Central Christian, Ind. 26

Lou. Portland Christian 72, Christian Academy, Ind. 26

Lou. Sacred Heart 66, Lou. DuPont Manual 45

Magoffin Co. 44, Phelps 31

McCracken County 53, Henderson Co. 49

Middlesboro 50, Pineville 32

Monroe Co. 56, Metcalfe Co. 49

Montgomery Co. 55, Campbell Co. 52

Muhlenberg County 53, Whitesville Trinity 38

New Hope Christian, Ohio 66, Fairview 24

Newport 55, Villa Madonna 35

North Hardin 49, Grayson Co. 27

North Oldham 72, Lou. Ballard 66

Notre Dame 86, Newport Central Catholic 32

Owensboro 59, Evansville Christian, Ind. 28

Pendleton Co. 59, Bourbon Co. 40

Perry Co. Central 71, Owsley Co. 64

Pike Co. Central 69, East Ridge 61

Rockcastle Co. 62, Madison Central 47

Russell 58, Raceland 25

Russell Co. 44, Glasgow 27

Silver Creek, Ind. 53, Bowling Green 49

South Oldham 62, Collins 26

Spencer Co. 62, Woodford Co. 33

St. Patrick 49, Gallatin Co. 29

Todd Co. Central 58, Caldwell Co. 47

Walton-Verona 89, Eminence 21

West Jessamine 67, Paris 55

Whitley Co. 43, Madison Southern 41

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Jackson City vs. Bluegrass United Home, canceled.

Johnson Central vs. Floyd Central, canceled.

Boys Scores:

Adair Co. 58, Green Co. 49

Anderson Co. 66, North Bullitt 64

Barren Co. 58, Elizabethtown 47

Bell Co. 95, Wellspring Homeschool 68

Betsy Layne 51, Shelby Valley 44

Bowling Green 67, Muhlenberg County 54

Bullitt East 67, Breckinridge Co. 47

Conner 59, St. Henry 56

Cooper 72, Boone Co. 37

Cov. Catholic 79, Dixie Heights 60

East Jessamine 63, Somerset 34

Frankfort 72, Henry Co. 55

Fulton City 72, Foundation Christian 36

Glasgow 81, Russell Co. 42

Greenup Co. def. Menifee Co., forfeit

Greenwood 88, North Laurel 76

Hazard 76, Owsley Co. 39

Hickman Co. 52, St. Mary 51

Highlands Latin 54, Villa Madonna 32

Hopkins Co. Central 76, Todd Co. Central 69

IHS 82, Lou. Southern 61

Knox Central 80, Bourbon Co. 49

Lex. Bryan Station 92, Frederick Douglass 73

Lex. Henry Clay 83, Western Hills 65

Lou. Central 75, Lou. Waggener 60

Lou. DeSales 68, John Hardin 62

Lou. Fern Creek 65, Lou. Valley 34

Lou. Male 65, Lou. Trinity 59

Lou. Western 86, Lou. Fairdale 55

Madison Central 75, Lex. Lafayette 66

Madisonville-North Hopkins 72, University Heights 61

Marshall Co. 76, Massac County, Ill. 41

Mason Co. 59, Fleming Co. 48

McCreary Central 68, Rockcastle Co. 59

Metcalfe Co. 79, Monroe Co. 72

Middlesboro 59, Pineville 56

Morgan Co. 57, Rose Hill Christian 56

Owensboro 93, Evansville Christian, Ind. 77

Pendleton Co. 80, Bellevue 46

Perry Co. Central 2, Leslie Co. 0

Prolific Prep, Calif. 78, Lou. Ballard 72

Pulaski Co. 65, West Jessamine 50

Walton-Verona 63, Scott 53

Warren East 62, Cumberland Co. 15

Washington Co. 60, Marion Co. 54

Webster Co. 62, Apollo 53

Whitley Co. 92, Jackson Co. 91

Williamsburg def. LIGHT Homeschool, forfeit

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Holmes vs. Newport, canceled.

Johnson Central vs. Mountain Mission, Va., canceled.

