HAZARD, Ky. (WYMT) - Here is the Alice Lloyd College Mountain Top Ten after week ten of play

1. Corbin

2. Southwestern

3. Pikeville

4. Johnson Central

5. Bell County

6. Middlesboro

7. Pulaski County

8. North Laurel

9. Letcher Central

10. Perry Central

Copyright 2021 WYMT. All rights reserved.