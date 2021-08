Scores from around the Commonwealth from week two of the high school football season

HAZARD, Ky. (WYMT)- Here are scores from around the state from the second Friday night of the high school football season!

Ashland Blazer 10, Boyd Co. 7

Bardstown 33, John Hardin 26

Beechwood 49, Paintsville 0

Bell Co. 22, Knox Central 14

Betsy Layne 56, Morgan Co. 40

Bowling Green 14, McCracken County 10

Bracken Co. 18, Lewis Co. 14

Bullitt East 28, Spencer Co. 14

Caldwell Co. 25, Madisonville-North Hopkins 14

Central Hardin 34, Lou. Butler 0

Cooper 19, Dixie Heights 10

Crittenden Co. 53, Webster Co. 6

East Carter 28, Rowan Co. 8

East Ridge 40, Phelps 26

Frederick Douglass 51, Lex. Tates Creek 0

Green Co. 40, Nelson Co. 0

Greenwood 36, Franklin-Simpson 13

Hancock Co. 28, Muhlenberg County 8

Harrison Co. 35, Anderson Co. 12

Hart Co. 42, McCreary Central 18

Hazard 48, Harlan Co. 24

Hendersonville, Tenn. 27, South Warren 20

Letcher County Central 26, David Crockett, Tenn. 24

Lex. Sayre 56, Fort Knox 6

Lockland, Ohio 20, Ludlow 13

Logan Co. 49, Christian Co. 6

Lou. DuPont Manual 34, Floyd Central, Ind. 7

Lou. Eastern 52, Bethlehem 42

Lou. Fern Creek 21, Lex. Henry Clay 10

Lou. Holy Cross 27, Henry Co. 26

Lou. Ky. Country Day 27, Lou. Atherton 26

Lou. Male 51, Lou. Ballard 14

Lou. Pleasure Ridge Park 42, Lou. Doss 18

Lou. Seneca 33, Lou. Shawnee 6

Lou. Southern 32, Lou. Moore 6

Lou. St. Xavier 30, Lou. Central 6

Lou. Western 54, Lou. Jeffersontown 12

Madison Central 34, Lex. Paul Dunbar 24

Middlesboro 60, Williamsburg 28

Montgomery Co. 41, Mason Co. 14

Newport Central Catholic 12, Holmes 8

North Hardin 43, Lou. DeSales 0

Oldham County 56, Shelby Co. 13

Owensboro 44, Apollo 7

Rockcastle Co. 22, East Jessamine 21

Ryle 40, Conner 7

Scott Co. 41, Lex. Lafayette 0

South Fulton, Tenn. 20, Ballard Memorial 6

South Oldham 24, Silver Creek, Ind. 21

Southwestern 55, West Jessamine 25

Taylor Co. 44, LaRue Co. 28

Trigg Co. 36, Warren Central 6

Warren East 41, Ohio Co. 6

West Carter 6, Fleming Co. 0

Woodford Co. 34, Campbell Co. 13

