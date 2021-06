KHSBCA announces 2021 All State Teams

HAZARD, Ky. (WYMT) - The Kentucky High School Baseball Coaches Association announced their 2021 All State Teams and honorable mentions on Sunday.

Mr. Baseball: Daylen Lile (Trinity)

1st Team: Ben Higdon (McCracken Co), Justin West (Paducah Tilghman), Luke Scales (Owensboro Catholic), Eil Burwash (Bowling Green), Nathan Lawson (Russell Co), Will Koger (Bardstown), Owen Barger (North Bullitt), Korbyn Dickerson (Trinity), Deaton Oak (Oldham Co), Travis Smith (Walton Verona), Dalton Davenport (Nicholas Co), Bennett Myers (Franklin Co), Micah Cowan (Lafayette), Jaxson Davis (Lexington Christian), Brandon Anderson (Madison Central), Christian Howe (Danville), Ethan Wood (Danville), Kade Grundy (Somerset), Caden Petrey (Whitley Co), Bryce Blevins (Lawrence Co), Mason Moore (Rowan Co)

2nd Team: Grant Godwin (McCracken Co), Jackson Shoulders (Lyon Co), Preston Chaudoin (Hopkinsville), Patrick Forbes (Bowling Green), Carson Myers (Bowing Green), John Orberson (Campbellsville), Gunner Bush (Green Co), Alex Galan (Southern), Cooper Haycraft (Pleasure Ridge Park), Matt Klein (Trinity), Colin Murphy (Trinity), Nic Schutte (Male), Sam Thompson (St. Xavier), Mitchell Barger (Beechwood), Tyler Hutson (Covington Cath), Seth Benner (Great Crossings), Jake Faherty (Great Crossings), Brady Baxter (Danville), Kent Damron (Knott Co Central), Tait Lakin (Pikeville), Jake Heighton (Raceland), Chase Alderman (Rowan Co)

3rd Team: Colton Evens (Henderson Co), Brody Williams (Lyon Co), Tate Vanhooser (Caldwell Co), Finley Munsey (Owensboro Catholic), Sam McFarland (Owensboro Catholic), Dalton Fiveash (Franklin Simpson), Kruise Newman (Logan Co), Arren Hash (Campbellsville), Hayden Jones (Taylor Co), Jayden Scroggins (DeSales), Ethen Hodge (Trinity), Nick Hammond (Collins), Cooper Hellman (North Oldham), Brandon Dyer (Montgomery Co), Aaron Abner (George Rogers Clark), Thomas Howard (Frederick Douglas), Luke Gaffney (Boyle Co), Haden Smith (West Jessamine), Brady Morse (Danville), Ryan Sartin Slone (Johnson Central), Luke Preston (Boyd Co), Trevor Callihan (West Carter)

Honorable Mentions: Josh Tucker (McCracken Co), Elijah Underhill (Christian Co), Isaac Seeger (Breckenridge Co), Trevor Goodwin (Meade Co), Ethan Winkler (Bethlehem), Slade Douthett (Bullitt East), Ty Foree (Collins), Brice Estep (Beechwood), Aydan Hamilton (Campbell Co), Davis Johnson (Montgomery Co), Gavin Faulkner (Frederick Douglas), Henry Mitcham (Henry Clay), Ethan Tuttle (Lafayette), Connor Arnold (Lafayette), Isaac Milburn (Lexington Catholic), Cole Ginter (Lexington Christian), Evan Hart (Mercer Co), Cameron Combs (Corbin)

Copyright 2021 WYMT. All rights reserved.