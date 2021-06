Harlan County hosts Class AA Region 5 track and field championships

BAXTER, Ky. (WYMT) - The Black Bears hosted 15 schools and over 200 athletes for the Class AA Region 5 track and field championships in an unprecedented showing of talent.

”In a lot of events, this is a preview for the state championship. I mean when you look at regions, 2A 5 is one of the best regions in double A. Mercer County is ranked first, I think, in boys and girls. Corbin is ranked in the top five, my boys have been ranked in the top ten throughout the season. We have number one rankings in multiple events for multiple schools here so this really is a preview of the state championships,” said Harlan County head coach Ryan Vitatoe.

Results for the meet are below.

Women

Mercer County 146 Corbin 78.50 Harlan County 65 Rockcastle County 64 Boyle County 62

Men

Mercer County 167.50 Corbin 137 Boyle County 68 Harlan County 56.50 Bell County 27

Event 1 Girls 4x800 Meter Relay

Lincoln County 10:17.46 10 (Singleton, Lucy 12; Reed, Shayley 12; Settles, McKenzie 12; Bastin, Abigail 07) Mercer County 10:29.98 8 (Darnell, Clayra 10; Dean, Abby 12; Darland, Erin 12; Steele, Emily 120 Corbin 10:50.37 6 (Frye, Jaycee 07; Herren, Alex 07; Pennington, Allie 12; Jackson, Mary Hope 10) Harlan County 11:53.31 4 (Key, Riley 11; Key, Hayley 12; Lunsford, Peyton 08; Kelly, Olivia 09)

Event 2 Boys 4x800 Meter Relay

Corbin 8:26.51 (Asher, Andon 11; Messer, Connor 09; Hail, John 10; Simons, Sean 11 Harlan County 8:37.15 (Rigney, Caleb 12; Yeary, Andrew 08; Crain, Austin 10; Joseph, Daniel 11) Russell County 8:43.43 (Lulek, Tyler 12; Trosper, Clayton 10; Bolin, Blake 10; Stearns, Justin 12 Mercer County 8:47.84 (Howard, Brady 10; Profitt, Elijah 10; Sallee, Kyler 09; Lewis, Jonah 11 Boyle County 8:48.31 (Young, Connor 09; Germann, Max 09; Rice, Austin 11; Wiley, Baron 10)

Event 3 Girls 100 Meter Hurdles

Piazza, Jai Maria 10 Mercer County 15.96 Settles, Harlee 12 Mercer County 17.56 Baker, Alexis 11 East Jessamine 18.41 Cornett, Mekenzie 12 Harlan County 18.86 Finneseth, Clara 12 Corbin 19.23

Event 4 Boys 110 Meter Hurdles

Johnston, James 12 Mercer County 15.99 Mays, Thaddeus 10 Mercer County 16.10 Miller, Alex 11 Corbin 16.94 Mackey, Camden 12 Corbin 17.01 Yeary, Matt 11 Harlan County 17.62

Event 5 Girls 100 Meter Dash

Yeast, Timberlynn 10 Mercer County 12.48 Watson, Emma 10 Rockcastle Co. 13.18 Wise, Molly 11 Boyle County 13.32 Campbell, Jameka 10 East Jessamine 13.46 French, Taylor 12 Corbin 13.55

Event 6 Boys 100 Meter Dash

Brown, Beau 10 Mercer County 11.26 McCrickard, Evan 12 Corbin 11.34 Longmire, Treyveon 11 Corbin 11.39 Chasteen, Nikolas 12 Rockcastle Co. 11.40 Peavler, Jackson 11 Mercer County 11.53

Event 7 Girls 4x200 Meter Relay

Mercer County 1:50.68 (Settles, Harlee 12; Piazza, Jai Maria 10; Garrett, Bella 12; Darland, Erin 12) Corbin 1:55.10 (Russell, Maddie Jo 09; Ashurst, Emma 10; Steely, Lauren 12; French, Taylor 12) East Jessamine 1:55.42 (Evans, Reece 10; Bretz, Kendall 10; Campbell, Jameka 10; Moore, Emilea 09) Lincoln County 1:55.67 (Johnson, Constance 11; Story, Bailey 11; Slone, Maddy 11; Settles, McKenzie 12 Harlan County 1:57.91 (Eldridge, Emilee 10; Griffin, Taytum 10; Karst, Ella 09; Owens, Kassydee 12)

Event 8 Boys 4x200 Meter Relay

Mercer County 1:31.00 (Lukitsch, Jalen 12; Davis, Noah 12; Peavler, Riley 11; Brown, Beau) Corbin 1:33.10 (Stevens, Tye 10; Webb, Kyle 11; Massengill, Dylan 12; McCrickard, Evan 12) Boyle County 1:36.50 (Short, Eli 09; Leines, Andrew 10; McDaniel, Will 12; Sheperson, Luke 12) Rockcastle County 1:36.96 (Burton, Jaidan 10; Chasteen, Nikolas 12; Coguer, Reese 11; Collinsworth, Jacob 12) Harlan County 1:37.83 (Brown, Matthew 12; Carr, Luke 11; Jordan, Thomas 10; Kelly, Luke 08)

Event 9 Girls 1600 Meter Run

Dotson, Alexis 09 Rockcastle Co. 5:06.27 Darnell, Clayra 10 Mercer County 5:17.18 Bastin, Abigail 07 Lincoln County 5:28.03 Frye, Jaycee 07 Corbin 5:50.72 Lunsford, Peyton 08 Harlan County 5:58.02

Event 10 Boys 1600 Meter Run

Miracle, Caden 10 Bell County 4:23.23 Rigney, Caleb 12 Harlan County 4:23.31 Black, Jonah 11 Corbin 4:46.02 Adams, Cayden 11 Boyle County 4:48.28 Mattingly, Baylor 12 Lincoln County 4:49.37

Event 11 Girls 4x100 Meter Relay

East Jessamine 52.35 (Moore, Emilea 09; Campbell, Jameka 10; Taylor, Rachel 08; Evans, Reece 10 Corbin 53.61 (Ashurst, Emma 10; Estep, Cady 12; Steely, Lauren 12; French, Taylor 12) Mercer County 54.15 (Piazza, Ralasia 07; Yeast, Teigh 07; Catlett, Jacey 12; Darland, Erin 12) Garrard County 55.00 (Morrow, Molly 11; Morrow, Grace 11; Hale, Lexi 12; Ward, Jasmine 11 Harlan County 55.00 (Eldridge, Emilee 10; Griffin, Taytum 10; Karst, Ella 09; Phillips, Paige)

Event 12 Boys 4x100 Meter Relay

Corbin 43.88 (Longmire, Treyveon 11; Massengill, Dylan 12; Hardesty, Boston 12; McCrickard, Evan 12) Mercer County 44.42 (Lukitsch, Jalen 12; Dunn, Brayden 11; Peavler, Brady 11; Brown, Beau 10) East Jessamine 46.44 (Braxton, Tekenyon 10; Rocco, Isaac 12; Jackson, Tajii 11; Johnson, Andre 11) Boyle County 46.57 (Alexander, William 10; McDaniel, Will 12; Sheperson, Luke 12; Short, Eli 09) Harlan County 47.37 (Brown, Matthew 12; Carr, Luke 11; Jordan, Thomas 10; Kelly, Luke

Event 13 Girls 400 Meter Dash High

Yeast, Timberlynn 10 Mercer County 56.98 Watson, Emma 10 Rockcastle Co. 1:01.29 Jackson, Emma 11 Boyle County 1:02.64 Yeast, Teigh 07 Mercer County 1:03.42 Martin, Allie 11 Rockcastle Co. 1:03.52

Event 14 Boys 400 Meter Dash

Davis, Noah 12 Mercer County 50.64 Lewis, Jonah 11 Mercer County 53.73 Messer, Connor 09 Corbin 54.10 Stevens, Tye 10 Corbin 54.13 Rocco, Isaac 12 East Jessamine 54.18

Event 15 Girls 300 Meter Hurdles

Piazza, Jai Maria 10 Mercer County 48.74 Cornett, Mekenzie 12 Harlan County 50.99 Settles, Harlee 12 Mercer County 51.26 Jones, Olivia M. 10 Corbin 54.32 Fisher, Natalie 09 Knox Central 55.85

Event 16 Boys 300 Meter Hurdles

Lukitsch, Jalen 12 Mercer County 40.68 Johnston, James 12 Mercer County 41.94 Longmire, Treyveon 11 Corbin 43.69 Yeary, Matt 11 Harlan County 43.85 Chaney, Marcus 12 Bell County 46.45

Event 17 Girls 800 Meter Run

Dotson, Alexis 09 Rockcastle Co. 2:16.63 Singleton, Lucy 12 Lincoln County 2:18.48 Bastin, Abigail 07 Lincoln County 2:25.02 Dean, Abby 12 Mercer County 2:31.03 Tarter, Annabelle 10 Boyle County 2:42.27

Event 18 Boys 800 Meter Run

Simons, Sean 11 Corbin 2:00.17 Rigney, Caleb 12 Harlan County 2:01.11 Stearns, Justin 12 Russell County 2:01.8 Asher, Andon 11 Corbin 2:07.66 Profitt, Elijah 10 Mercer County 2:11.80

Event 19 Girls 200 Meter Dash

Yeast, Timberlynn 10 Mercer County 25.94 Watson, Emma 10 Rockcastle Co. 27.01 Wise, Molly 11 Boyle County 27.47 Keith, Rylee 12 Wayne County 28.24 Martin, Allie 11 Rockcastle Co. 28.31

Event 20 Boys 200 Meter Dash

Brown, Beau 10 Mercer County 22.59 Chasteen, Nikolas 12 Rockcastle Co. 22.82 Sheperson, Luke 12 Boyle County 23.31 Davis, Noah 12 Mercer County 23.61 Massengill, Dylan 12 Corbin 23.64

Event 21 Girls 3200 Meter Run

Darnell, Clayra 10 Mercer County 12:07.06 Vaughn, Abby 10 Casey County 12:51.97 Jones, Sophy 09 Corbin 13:25.25 Herren, Alex 07 Corbin 13:26.85 Lunsford, Peyton 08 Harlan County 13:35.90

Event 22 Boys 3200 Meter Run

Miracle, Caden 10 Bell County 9:51.11 Terrell, Austin 12 Corbin 9:54.96 Simons, Sean 11 Corbin 10:16.46 Adams, Cayden 11 Boyle County 10:19.48 Joseph, Daniel 11 Harlan County 10:43.53

Event 23 Girls 4x400 Meter Relay

Mercer County 4:11.13 (Settles, Harlee 12; Piazza, Jai Maria 10; Yeast, Teigh 07; Yeast, Timberlynn 10 Boyle County 4:34.61 (Gessin, Kamryn 09; Jackson, Emma 11; Robbins, Zoe 10; Tarter, Annabelle 10) Corbin 4:40.85 (French, Taylor 12; Frye, Jaycee 07; Steely, Lauren 12; Finneseth, Clara 12) Harlan County 4:54.90 (Key, Hayley 12; Key, Riley 11; Griffin, Taytum 10; Phillips, Paige 10) East Jessamine 5:12.03 (Roberts, Taylor 08; Taylor, Rachel 08; Bretz, Mackinze 10; Brezaniova, Sona 10)

Event 24 Boys 4x400 Meter Relay

Mercer County 3:30.94 (Lukitsch, Jalen 12; Peavler, Riley 11; Johnston, James 12; Davis, Noah 12) Corbin 3:38.36 (Stevens, Tye 10; Messer, Connor 09; Simons, Sean 11; McCrickard, Evan 12) Russell County 3:45.36 (Lulek, Tyler 12; Trosper, Clayton 10; Bolin, Blake 10; Stearns, Justin 12 Harlan County 3:46.92 (Yeary, Matt 11; Rigney, Caleb 12; Mchargue, Cooper 10; Crain, Austin 10) Boyle County 3:55.89 (Leines, Andrew 10; McGlone, Christian 10; Short, Eli 09; Young, Connor 09)

Event 25 Girls Shot Put

Ison, Hennessy 11 Boyle County 38-00.00 Lunsford, Taylor 10 Harlan County 31-11.00 Crosby, Germani 07 Lincoln County 29-05.00 Burton, Jessalyn 12 Rockcastle Co. 28-03.00 Johnson, Suzan 12 Lincoln County 27-10.50

Event 26 Boys Shot Put

Hardwick, Andrew 10 Boyle County 50-02.00 Blevins, Hunter 12 Harlan County 49-02.00 Sparks, Bennett 11 Garrard County 49-01.00 Edminston, Caleb 12 Boyle County 47-09.50 Penn, Lleyton 10 Mercer County 46-03.00

Event 27 Girls Discus Throw

Edelen, Kendall 12 Mercer County 92-07 Johnson, Suzan 12 Lincoln County 91-00 Browning, Lindsey 11 Harlan County 90-11 Ison, Hennessy 11 Boyle County 87-11 2 4 FOUL 85-01 FOUL 81-03 68-00 87-11 5 Burton, Jessalyn 12 Rockcastle Co. 85-06

Event 28 Boys Discus Throw High School

Hardwick, Andrew 10 Boyle County 145-04 Campbell, Jaden 12 East Jessamine 139-01 Brummett, Cooper 10 Boyle County 135-04 Penn, Lleyton 10 Mercer County 123-04 Blevins, Connor 10 Harlan County 117-10

Event 29 Girls Long Jump

Lawrence, Emma 12 Garrard County 18-11.00 Wise, Molly 11 Boyle County 16-09.50 Martin, Allie 11 Rockcastle Co. 16-01.00 Russell, Maddie Jo 09 Corbin 15-10.25 Garrett, Bella 12 Mercer County 15-04.75

Event 30 Boys Long Jump

Mays, Matthew 11 Mercer County 21-05.00 Longmire, Treyveon 11 Corbin 21-02.25 Sheperson, Luke 12 Boyle County 20-04.50 Burkhart, Chase 11 Garrard County 19-08.75 Spurlock, Gavon 10 Harlan County 18-07.00

Event 31 Girls Triple Jump High School

Lawrence, Emma 12 Garrard County 40-00.25 Wise, Molly 11 Boyle County 34-08.25 Garrett, Bella 12 Mercer County 33-04.50 Martin, Allie 11 Rockcastle Co. 32-08.75 Owens, Kassydee 12 Harlan County 32-00.00

Event 32 Boys Triple Jump

Mays, Matthew 11 Mercer County 43-02.25 Mays, Thaddeus 10 Mercer County 41-09.00 Newberry, Hunter 10 Corbin 40-08.00 Burkhart, Chase 11 Garrard County 39-08.50 Lanham, Brady 09 Corbin 39-08.00

Event 33 Girls High Jump

Kidd, Kendall 11 McCreary Central 4-08.00 Russell, Maddie Jo 09 Corbin J4-08.00 Owens, Kassydee 12 Harlan County 4-06.00 Newby, Paige 12 Boyle County 4-04.00 Piazza, Ralasia 07 Mercer County 4-04.00

Event 34 Boys High Jump

Burkhart, Chase 11 Garrard County 6-02.00 Butcher, Devon 10 Knox Central 5-08.00 Acosta, Gavin 11 Corbin J5-08.00 Jackson, Zeyden 11 Mercer County 5-06.00 Spurlock, Gavon 10 Harlan County 5-04.00

Event 35 Girls Pole Vault

Vitatoe, Abby 12 Harlan County 8-00.00 Faulkner, Lauren 12 Corbin 7-06.00 Campos, Lupe 12 Corbin 7-00.00 Clem, Taylor 09 Harlan County 6-06.00

Event 36 Boys Pole Vault

Lambo, Logan 11 Knox Central 12-06.00 Walton, Bryce 12 Mercer County J12-06.00 Mays, Thaddeus 10 Mercer County Lockhart, Alex 11 Boyle County 10-06.00 Mefford, Hunter 12 Harlan County 9-06.00

Event 41 Mixed Shot Put Unified

Caldwell, Ethan M11 Harlan County 71-02.00 Seth Robinson Pettit, Willie M12 Mercer County 52-05.00 Byron Collier

