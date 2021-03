WATCH: Knott Central girls, Leslie County boys win, plus scores from across the Commonwealth

HINDMAN, Ky. (WYMT) - Knott Central girls and Leslie County boys both got wins in Hindman’s on Thursday night. The Lady Patriots defeated Johnson Central, 66-58, while Leslie County went on the road to take down Cordia, 84-76.

Here are the rest of the scores from across the Commonwealth.

BOYS BASKETBALL

Bethlehem 69, Eminence 59

Boone Co. 76, Pendleton Co. 69

Bullitt East 67, Lou. Western 44

Cumberland Co. 50, Caverna 49

Fairview 58, Morgan Co. 49

Fulton Co. 80, Graves Co. 76

Grayson Co. 67, Breckinridge Co. 47

Hancock Co. 70, Whitesville Trinity 56

Harlan Co. 62, Perry Co. Central 42

Highlands 100, Campbell Co. 79

Knox Central 91, Pineville 36

Leslie Co. 84, Cordia 76

Lex. Henry Clay 67, Lex. Sayre 54

Lincoln Co. 59, Danville 51

Lou. DuPont Manual 75, Lou. Christian Academy 69

Lou. Fairdale 94, Lou. Portland Christian 52

Lou. Jeffersontown 83, North Bullitt 56

Lou. Waggener 65, Lou. Holy Cross 60

Lyon Co. 76, Webster Co. 68

Mason Co. 73, Walton-Verona 71

McLean Co. 61, Frederick Fraize 15

North Hardin 69, Meade Co. 49

Oldham County 63, Woodford Co. 48

Owensboro Catholic 62, Daviess Co. 35

Paducah Tilghman 79, Carlisle Co. 53

Prestonsburg 59, Phelps 44

Raceland 55, Russell 48

Scott Co. 49, Franklin Co. 44

Spencer Co. 66, South Oldham 51

Trimble Co. 78, Williamstown 68

Union Co. 58, Trigg Co. 48

GIRLS BASKETBALL

Anderson Co. 79, North Oldham 44

Bath Co. 59, St. Patrick 43

Beechwood 68, Augusta 43

Belfry 58, Betsy Layne 45

Bowling Green 57, Apollo 43

Bullitt East 65, Lou. Eastern 24

Caldwell Co. 40, Hopkinsville 38

Calloway Co. 57, Fulton City 25

Carroll Co. 57, Eminence 39

Central Hardin 57, North Hardin 47

Clinton Co. 52, Edmonson Co. 49

Cumberland Co. 39, Caverna 33

Dixie Heights 68, Campbell Co. 44

East Carter 53, Mason Co. 46

Franklin Co. 65, Nelson Co. 61, OT

Glasgow 54, South Warren 51

Green Co. 70, Hart Co. 35

Greenup Co. 56, Raceland 37

Greenwood 61, Russell Co. 56

Highlands 48, Great Crossing 34

Knott Co. Central 66, Johnson Central 58

Lawrence Co. 52, Elliott Co. 39

Lewis Co. 61, Menifee Co. 50

Lex. Lafayette 53, Bourbon Co. 43

Lex. Sayre 43, Lex. Henry Clay 38

Lou. Butler 56, Lou. Assumption 39

Lou. Fairdale 45, Lou. Western 35

Lou. Mercy 49, Lou. Christian Academy 47

Lou. Portland Christian 65, Lou. Fern Creek 52

Lou. Sacred Heart 56, Lou. Pleasure Ridge Park 20

Lou. Seneca 52, Lou. Southern 26

Mercer Co. 59, Madison Central 49

Middlesboro 53, Williamsburg 50

Model 58, East Jessamine 48

Notre Dame 47, George Rogers Clark 35

Owen Co. 60, Oldham County 30

Owensboro Catholic 62, Daviess Co. 35

Pike Co. Central 50, East Ridge 47

Pikeville 65, Shelby Valley 47

Pineville 41, Harlan Co. 28

Scott Co. 82, Lex. Bryan Station 60

Union Co. 52, Webster Co. 48

West Carter 64, Morgan Co. 44

