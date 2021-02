WATCH: Highlights and scores from a full Saturday slate in the Commonwealth

(WYMT) - Check out the scores from across the Commonwealth of Kentucky on Saturday. We have highlights from a couple games across the Mountains above.

BOYS PREP BASKETBALL

Beth Haven 64, Evangel Christian 42

Campbell Co. 73, Boone Co. 54

Conner 49, Newport 43

Cordia 75, June Buchanan 45

Elizabethtown 64, Bowling Green 36

Floyd Central 79, Phelps 78

Hazard 79, Belfry 68

Henderson Co. 63, McCracken County 58

Hickman Co. 62, St. Mary 60

Highlands 81, Lou. St. Xavier 68

Knott Co. Central 79, Pike Co. Central 51

Knox Central 74, Clay Co. 45

Lexington Catholic 81, Lex. Lafayette 50

Lloyd Memorial 66, Holmes 54

Lou. Ballard 88, Lou. DeSales 83

Lou. Christian Academy 72, Lou. Central 54

Lou. DuPont Manual 61, Greenwood 60

Lou. Eastern 69, Lou. Moore 43

Lou. Ky. Country Day 60, Eminence 46

Lou. Male 83, Bardstown 50

Lou. St. Francis 66, Cov. Latin 34

Lou. Trinity 61, Lou. Fern Creek 45

Madison Southern 61, Perry Co. Central 51

Magoffin Co. 66, Martin County 64

Mason Co. 82, Bracken Co. 76

Metcalfe Co. 69, Wayne Co. 56

Montgomery Co. 79, Bourbon Co. 73

Nelson Co. 51, Mercer Co. 45

North Bullitt 80, Lou. Holy Cross 79

North Laurel 64, South Laurel 49

Oldham County 73, Lou. Jeffersontown 57

Owensboro 45, McLean Co. 40

Owensboro Catholic 59, Ev. Reitz, Ind. 53

Perry Central, Ind. 54, Hancock Co. 53

Russell Co. 58, Clinton Co. 56

Spencer Co. 82, Henry Co. 38

St. Henry 84, Ludlow 53

Trimble Co. 76, Madison Shawe, Ind. 36

Webster Co. 72, Whitesville Trinity 59

Williamsburg 62, Red Bird 26

Williamstown 76, Bellevue 32

GIRLS PREP BASKETBALL

Anderson Co. 48, Russell 45

Augusta 50, Bracken Co. 38

Bardstown 66, Bullitt East 64

Barren Co. 53, Warren East 47

Bath Co. 68, Trinity Christian 48

Belfry 57, Lawrence Co. 43

Betsy Layne 59, Prestonsburg 56

Bowling Green 67, Ohio Co. 43

Breckinridge Co. 62, Webster Co. 57

Bullitt Central 75, Marion Co. 38

Christian Fellowship 59, Community Christian (Paducah) 30

Clay Co. 38, Breathitt Co. 22

Conner 72, Oldham County 37

Cooper 47, Bishop Brossart 42

Dixie Heights 76, Grant Co. 34

Eminence 60, Model 29

Floyd Central 76, East Ridge 40

Frankfort 42, Western Hills 27

Frankfort Christian 45, Burgin 41

Franklin-Simpson 67, Edmonson Co. 42

Frederick Fraize 66, Lou. Valley 23

George Rogers Clark 57, Somerset 51

Harlan 61, Lynn Camp 56, OT

Harrison Co. 57, Pendleton Co. 50

Highlands Latin 30, Lou. Brown 29

Leslie Co. 68, Corbin 65

Lex. Lafayette 55, Lex. Christian 26

Lex. Sayre 37, Robertson County 32

Lexington Catholic 69, Bourbon Co. 57

Lincoln Co. 33, Madison Central 32

Lou. Christian Academy 49, South Oldham 47

Lou. Male 76, Lou. Eastern 48

Lou. Presentation 63, Lou. Portland Christian 48

Madison Southern 64, Woodford Co. 33

Marshall Co. 56, Owensboro Catholic 42

McLean Co. 58, Daviess Co. 38

Middlesboro 62, Hazard 52

Murray 64, Carlisle Co. 44

Newport 54, Cov. Latin 17

Newport Central Catholic 71, Mason Co. 67, 3OT

Owensboro 40, Warren Central 36

Paintsville 54, Magoffin Co. 32

Perry Co. Central 71, Knox Central 59

Pulaski Co. 55, Boyle Co. 29

Russell Co. 51, Logan Co. 27

Shelby Valley 64, Pike Co. Central 23

South Laurel 79, Williamsburg 40

Spencer Co. 47, Nelson Co. 37

St. Patrick 66, Bellevue 44

Trimble Co. 51, Carroll Co. 42

Whitefield Academy 61, Gallatin Co. 31

Williamstown 48, North Bullitt 39

