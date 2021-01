WATCH: Highlights and scores from Tuesday night’s high school basketball action

(WYMT) - Here are the highlights and scores from across the Commonwealth on Tuesday evening.

BOYS BASKETBALL

Adair Co. 51, Taylor Co. 45

Ashland Blazer 90, Rose Hill Christian 37

Bardstown 83, Thomas Nelson 55

Barren Co. 59, Central Hardin 58, OT

Bellevue 75, Cov. Latin 20

Beth Haven 77, Central Kentucky Homeschool 64

Boyd Co. 55, East Ridge 47

Boyle Co. 56, West Jessamine 53

Calloway Co. 50, Mayfield 46

Clay Co. 79, Perry Co. Central 65

Collins 63, Henry Co. 50

Corbin 79, Williamsburg 62

Crittenden Co. 75, Trigg Co. 69

Elliott Co. 55, Lewis Co. 50

Estill Co. 50, Lee Co. 29

Fleming Co. 68, St. Patrick 56

Gallatin Co. 62, Williamstown 44

Glasgow 60, Monroe Co. 50

Harlan Co. 53, South Laurel 45

Henderson Co. 54, Meade Co. 48

Highlands 85, Scott 60

Jackson Co. 61, Red Bird 26

Lex. Bryan Station 50, Lex. Paul Dunbar 44

Lincoln Co. 75, Southwestern 53

Lou. Christian Academy 79, Bullitt Central 48

Lou. DeSales 81, Lou. St. Xavier 58

Madison Central 71, Lex. Lafayette 54

Mercer Co. 53, Danville Christian 35

Metcalfe Co. 76, Cumberland Co. 67

Newport 60, Lloyd Memorial 55

North Laurel 82, Madison Southern 58

Ohio Co. 69, Apollo 57

Owensboro 72, Breckinridge Co. 26

Owsley Co. 63, Powell Co. 61

Paducah Tilghman 58, St. Mary 40

Russell Co. 69, Somerset Christian 38

Shelby Co. 67, Evangel Christian 62

Somerset 67, Lex. Tates Creek 60

Spencer Co. 74, Washington Co. 65

Union Co. 77, Dawson Springs 68

Villa Madonna 74, Heritage Christian Academy 63

Western Hills 70, Anderson Co. 64

Wolfe Co. 78, Jackson City 49

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Allen Co.-Scottsville vs. Franklin-Simpson, ccd.

Augusta vs. Nicholas Co., ccd.

Barbourville vs. Jellico, Tenn., ccd.

Belfry vs. Pike Co. Central, ccd.

Berea vs. Danville, ccd.

Berea vs. Trinity Christian, ccd.

Boone Co. vs. Campbell Co., ccd.

Bowling Green vs. Greenwood, ccd.

Caldwell Co. vs. Hopkins Co. Central, ccd.

Carlisle Co. vs. Fulton Co., ccd.

Carroll Co. vs. Grant Co., ccd.

Fulton City vs. South Fulton, Tenn., ccd.

George Rogers Clark vs. Bourbon Co., ccd.

Greenup Co. vs. Bath Co., ccd.

Hart Co. vs. Edmonson Co., ccd.

Hazard vs. Belfry, ccd.

LaRue Co. vs. Whitesville Trinity, ccd.

Lou. Collegiate vs. Lou. Walden, ccd.

Lynn Camp vs. McCreary Central, ccd.

Madison Southern vs. Pulaski Co., ccd.

Marion Co. vs. Campbellsville, ccd.

Muhlenberg County vs. Daviess Co., ccd.

Pendleton Co. vs. Robertson County, ccd.

Pikeville vs. Johnson Central, ccd.

Warren Central vs. Warren East, ccd.

GIRLS BASKETBALL

Bardstown 72, Thomas Nelson 26

Belfry 70, Pike Co. Central 27

Bishop Brossart 55, St. Henry 30

Cin. Immaculate Conception, Ohio 51, Dayton 50

Notre Dame 54, Conner 19

Owensboro Catholic 55, Meade Co. 44

Rose Hill Christian 54, Ironton St. Joseph, Ohio 47

Southwestern 73, Lincoln Co. 49

Union Co. 61, University Heights 22

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Bath Co. vs. Elliott Co., ccd.

Beechwood vs. Cin. Madeira, Ohio, ccd.

Bowling Green vs. Greenwood, ccd.

Burgin vs. Bracken Co., ccd.

Butler Co. vs. Russellville, ccd.

Cumberland Co. vs. Metcalfe Co., ccd.

Daviess Co. vs. Hancock Co., ccd.

East Jessamine vs. Mercer Co., ccd.

Fulton City vs. South Fulton, Tenn., ccd.

George Rogers Clark vs. Bourbon Co., ccd.

Graves Co. vs. McCracken County, ccd.

Hopkins Co. Central vs. Caldwell Co., ccd.

Jenkins vs. East Ridge, ccd.

Livingston Central vs. Dawson Springs, ccd.

Marion Co. vs. Campbellsville, ccd.

Menifee Co. vs. Rowan Co., ccd.

Newport Central Catholic vs. Western Hills, ccd.

Paris vs. Model, ccd.

Pendleton Co. vs. Robertson County, ccd.

Ryle vs. Cov. Holy Cross, ccd.

Taylor Co. vs. Adair Co., ccd.

Webster Co. vs. Madisonville-North Hopkins, ccd.

