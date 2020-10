HAZARD, Ky. (WYMT) - Here are the scores from across the Commonwealth from Week 5 of the high school football season.

Ashland Blazer 54, East Carter 7

Bardstown 56, Marion Co. 0

Barren Co. 14, Central Hardin 13

Beechwood 48, Cov. Holy Cross 6

Bell Co. 27, Garrard Co. 0

Bishop Brossart 34, Bracken Co. 6

Bourbon Co. 41, Anderson Co. 21

Bowling Green 28, McCracken County 12

Boyle Co. 40, Lexington Catholic 0

Breckinridge Co. 28, Nelson Co. 14

Bullitt Central 21, Lou. Eastern 14

Collins 31, East Jessamine 7

Conner 27, Cooper 20

Corbin 34, Knox Central 0

Crittenden Co. 78, Caverna 0

Dayton 22, Bellevue 13

East Ridge 50, Bath Co. 34

Fleming Co. 7, Mason Co. 6

Frankfort 51, Eminence 38

Frederick Douglass 40, Lex. Christian 6

Gallatin Co. 33, Lou. Shawnee 8

Great Crossing 44, Montgomery Co. 8

Henderson Co. 19, Apollo 14

Henry Co. 16, Western Hills 13

Highlands 43, Boone Co. 0

Holmes 26, Boyd Co. 15

John Hardin 63, Lou. Moore 0

Johnson Central 75, Perry Co. Central 24

Lawrence Co. 29, Pike Co. Central 28

Lex. Bryan Station 35, George Rogers Clark 21

Lex. Henry Clay 7, Lex. Lafayette 0

Lex. Paul Dunbar 42, Lex. Tates Creek 0

Lou. Central 24, Lou. Waggener 7

Lou. Fairdale 47, Lou. Doss 12

Lou. Fern Creek 41, Bullitt East 14

Lou. Holy Cross 54, Bethlehem 43

Lou. Ky. Country Day 51, Berea 0

Lou. Pleasure Ridge Park 50, Lou. Butler 24

Lou. St. Xavier 28, Lou. DeSales 7

Lou. Trinity 40, Lou. Ballard 0

Madison Southern 29, Woodford Co. 27

Magoffin County 44, Floyd Central 24

Mayfield 36, Paducah Tilghman 6

Middlesboro 13, Leslie Co. 7

Murray 18, Union Co. 6

Newport 19, Lloyd Memorial 13

Newport Central Catholic 59, Ludlow 21

North Bullitt 28, South Oldham 0

North Hardin 21, Belfry 20

Oldham County 23, Madison Central 10

Owensboro 28, Owensboro Catholic 14

Paintsville 57, Fairview 6

Pikeville 54, Phelps 6

Rockcastle Co. 51, Jackson Co. 0

Rowan Co. 41, Harrison Co. 34

Russell 39, Greenup Co. 0

Russellville 41, Edmonson Co. 29

Ryle 21, Campbell Co. 7

Scott Co. 62, Grant Co. 14

Shelby Co. 50, North Oldham 12

Shelby Valley 49, Martin County 36

Somerset 42, Danville 6

Taylor Co. 47, Estill Co. 13

Todd Co. Central 29, Butler Co. 22

Walton-Verona 47, Owen Co. 8

Wayne Co. 52, Lincoln Co. 36

West Carter 58, Prestonsburg 7

West Jessamine 62, Scott 23

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS

Daviess Co. vs. Allen Co.-Scottsville, ccd.

Franklin-Simpson vs. Logan Co., ccd

Harlan Co. vs. Hazard, ccd

Hopkins Co. Central vs. Calloway Co., ccd.

Hopkinsville vs. Madisonville-North Hopkins, ccd.

Ohio Co. vs. Webster Co., ccd.

Paris vs. Nicholas Co., ccd.

Warren Central vs. Hart Co., ccd.

Williamsburg vs. Harlan, ccd.

Copyright 2020 WYMT. All rights reserved.