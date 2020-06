KY-Winners

By The Associated Press

Here is a list of winners of races in Kentucky.

Joe Biden, Dem

Donald Trump (i), GOP

Amy McGrath, Dem

Mitch McConnell (i), GOP

James Rhodes, Dem

James Comer (i), GOP

Hank Linderman, Dem

Brett Guthrie (i), GOP

John Yarmuth (i), Dem

Alexandra Owensby, Dem

Thomas Massie (i), GOP

Matthew Best, Dem

Harold Rogers (i), GOP

Josh Hicks, Dem

Andy Barr (i), GOP

Jason Howell, GOP

Whitney Westerfield (i), GOP

Stephen Meredith (i), GOP

Joe Graviss, Dem

Adrienne Southworth, GOP

Brian Pedigo, Dem

David Givens (i), GOP

James Fiorelli, Dem

John Schickel (i), GOP

Reggie Thomas (i), Dem

Rick Girdler (i), GOP

Jason Stroude, Dem

Damon Thayer (i), GOP

Morgan McGarvey (i), Dem

Walter Trebolo, Dem

Brandon Storm, GOP

Ryan Olexia, Dem

Chris McDaniel (i), GOP

Robert Stivers (i), GOP

Karen Berg, Dem

Stephen West (i), GOP

Johnny Turner (i), Dem

Johnnie Turner, GOP

Glenn Hammond, Dem

Phillip Wheeler (i), GOP

Gerald Neal (i), Dem

Denise Angel (i), Dem

David Yates, Dem

Steven Rudy (i), GOP

Corbin Snardon, Dem

Randy Bridges (i), GOP

Alonzo Pennington, Dem

Lynn Bechler (i), GOP

Shannon Davis-Roberts, Dem

Mary Beth Imes, GOP

Chris Freeland (i), GOP

Suzanne Miles (i), GOP

Pam Dossett, Dem

Walker Thomas (i), GOP

Myron Dossett (i), GOP

Dean Schamore (i), Dem

Josh Calloway, GOP

Robert Wiederstein (i), Dem

Jonathan Dixon, GOP

Art McLaughlin, Dem

Jim Gooch (i), GOP

DJ Johnson, GOP

Scott Lewis (i), GOP

Crystal Chappell, Dem

Melinda Prunty (i), GOP

Jason Petrie (i), GOP

Steve Sheldon (i), GOP

Samara Heavrin, GOP

Daniel Johnson, Dem

Michael Meredith (i), GOP

Patti Minter (i), Dem

John Pennington, Dem

David Young, Dem

Shawn McPherson, GOP

Steve Jones, Dem

Steve Riley (i), GOP

Terry Mills, Dem

Brandon Reed (i), GOP

Jim DuPlessis (i), GOP

Russell Webber (i), GOP

Brian Chism, Dem

Nancy Tate (i), GOP

Charles Miller (i), Dem

Suzanne Kugler, Dem

Kevin Bratcher (i), GOP

Tom Burch (i), Dem

Josie Raymond (i), Dem

Tina Bojanowski (i), Dem

G. Hunt Rounsavall, GOP

Jason Nemes (i), GOP

Mary Lou Marzian (i), Dem

Lisa Willner (i), Dem

Jeff Grammer, Dem

Jerry Miller (i), GOP

Jeffery Donohue (i), Dem

Jimmy Maricle, GOP

McKenzie Cantrell (i), Dem

Carolyn Dupont, Dem

Matt Lockett, GOP

Nima Kulkarni (i), Dem

Attica Scott (i), Dem

Reginald Meeks (i), Dem

Pamela Stevenson, Dem

Joni Jenkins (i), Dem

Shirley Mitchell, Dem

Al Gentry (i), Dem

Robert DeVore, GOP

Jack Couch, Dem

Maria Sorolis (i), Dem

Ken Fleming, GOP

Jonathan Cacciatore, Dem

Kory Miller, Dem

Chad McCoy (i), GOP

Richard Steele, Dem

John Carney (i), GOP

Ken Upchurch (i), GOP

Dustin Burley, Dem

James Tipton (i), GOP

Lydia Coffey, Dem

Daniel Elliott (i), GOP

Lamar Allen, Dem

Daniel Fister, GOP

Derrick Graham (i), Dem

Gary Stratton, GOP

Will Barnett, Dem

Jennifer Decker, GOP

David Osborne (i), GOP

Sal Santoro (i), GOP

Savannah Maddox (i), GOP

David Mayo, Dem

Ashley Williams, Dem

Kim Banta (i), GOP

Larry Varney, Dem

Kimberly Moser (i), GOP

Charles Wheatley (i), Dem

J. Davis, GOP

Roberto Henriquez, Dem

Ed Massey (i), GOP

Rachel Roberts (i), Dem

LeAnna Homandberg, GOP

Nancy Bardgett, Dem

Joseph Fischer (i), GOP

Ryan Neaves, Dem

Adam Koenig (i), GOP

Craig Miller, Dem

William Lawrence, GOP

Todd Neace, Dem

Matthew Koch (i), GOP

Kenneth Blair, Dem

Ryan Dotson, GOP

Jeff Spradling, Dem

David Hale (i), GOP

Kelly Flood (i), Dem

Ruth Ann Palumbo (i), Dem

George Brown (i), Dem

Susan Westrom (i), Dem

Jon Larson, GOP

David Meade (i), GOP

Mike Eaves, Dem

Deanna Frazier (i), GOP

Regina Huff (i), GOP

Joshua Branscum, GOP

Kenneth Hall, Dem

Chris Fugate (i), GOP

Shane Baker, GOP

Tom Smith, GOP

Adam Bowling (i), GOP

Cherlynn Stevenson (i), Dem

Aaron Yates, GOP

Mike VanWinkle, Dem

Robert Goforth (i), GOP

Ralph Hoskins, Dem

Derek Lewis (i), GOP

Paula Clemons-Combs, Dem

Billy Wesley, GOP

Ancel Smith, Dem

John Blanton (i), GOP

Rod Varney, Dem

Angie Hatton (i), Dem

Ashley Laferty (i), Dem

William Reynolds, GOP

Kathy Hinkle (i), Dem

Patrick Flannery, GOP

Robert Conley, NP -- Advances to runoff

Chris Harris, NP -- Advances to runoff

Will Hurst, Dem

Bobby McCool (i), GOP

Danny Bentley (i), GOP

William Redwine, Dem

Richard White (i), GOP

Terri Clark (i), Dem

Scott Sharp, GOP